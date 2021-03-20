رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ تونس بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال

قدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، التهنئة للرئيس التونسي قيس سعيّد، والحكومة والشعب التونسي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.وبحسب ما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي، قال المنفي: "نستذكر في هذه المناسبة بفخر واعتزاز الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التونسي بدماء أبنائه من الآباء والأجداد لنيل الاستقلال وتحرير تراب الوطن".وجدّد المفي، شكره لتونس على دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكدا على تعزيز التعاون الثنائي الدائم وتمتين أواصر علاقات الأخوة بين بلدينا خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.ويحتفل التونسيون في 20 مارس من كل عام بذكرى عيد الاستقلال، والذي يعد محطة هامة في تاريخ تونس، ويحمل ذكرى استقلال تونس عن فرنسا في عام 1956م، الذي أُنهِيت بموجبه المحمية التي أُنشئت في عام 1881م، وأيضًا تخليدًا لذكرى الشهداء الذين ناضلوا من أجل وطنهم وضحُّوا بأرواحهم في سبيل تحقيق هذا الاستقلال وبناء دولة تونس الحرة والمستقلة.