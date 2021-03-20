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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من رياض الأطفال بالقاهرة

السبت 20/مارس/2021 - 03:35 م
رياض الأطفال
رياض الأطفال
شيماء حسين
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رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من رياض الأطفال بالقاهرة، احتل أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، وذلك لرغبة أولياء الأمور في الاستعلام عن قبول أبنائهم في المدارس من عدمه، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قبول أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من رياض الأطفال بالقاهرة

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله لأولياء الأمور الاستعلام عن قبول أوراق تقديم أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة التي تم ترشيحها إليهم والقريبة من مكان إقامتهم وفقا للشروط الموضوعة التي تضمن استحقاق المتقدمين دون الحاجة إلى الرشوة والمحسوبية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة في حالة لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على أحد أعضاء الجهاز التنفسي الخارجية ومنه إلى باقي أجهزة الجسم عقب تدمير الخلايا المناعية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال إلكترونيا

يمكن لأولياء الأمور الراغبين في معرفة نتيجة أبناءهم في مرحلة رياض الأطفال إلكترونيا إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة التي يقيم فيها ولي الأمر من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال

تحديد مرحلة التقديم

كتابة الرقم القومي للطالب في الخانة المخصصة له

الضغط على كلمة الاستعلام عقب التأكد من باقي بيانات الطالب المدخلة من قبل

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الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال

يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من رياض الأطفال بالقاهرة والتي تم تحميل الأوراق التالية بها وقت التقديم:-

شهادة ميلاد الطالب الكمبيوتر

صورة بطاقة ولي الأمر

٥ صورة حديثة للطالب ٤×٦

صورة ما يثبت مكان إقامة ولي الأمر عقد إيجار شقة أو تمليك

إيصال مرافق ( كهرباء، مياه، غاز طبيعي)

ملف بلاستيك

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