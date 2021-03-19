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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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38 سيناتورا جمهوريا وديمقراطيا يطالبون بايدن بالاعتراف بـ«الإبادة الأرمنية»
الجمعة 19/مارس/2021 - 08:37 م
بايدن
منار أحمد
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طالب أكثر من 38 سيناتورا جمهوريا وديمقراطيا، اليوم، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاعتراف بـ«الإبادة الأرمنية».
الكلمات المفتاحية
واشنطن
سيناتور
ديمقراطياً
جمهورياً
الابادة الارمنية
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