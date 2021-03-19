رانيا فريد شوقي عن رائد لبيب: «اه يا وجع قلبي»

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي المخرج الراحل رائد لبيب، بكلمات اظهرت حبًا شديدًا للراحل وذلك بعد وفاته صباح اليوم، بأحد مستشفيات القاهرة.وعلقت فريد شوقي على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع فيس بوك قائلة:"آه يا وجع القلب أخويا وصديقي وحبيبي وحبيب أبويا والرجل الوفي والجدع الطيب ابن الأصول، قليل لما تلاقي إنسان زيه في الزمن ده (لان الزمن بناسه)، انتقل إلى رحمة الله المخرج الكبير رائد لبيب راح للى أرحم من الكل، ارتاح من انعدام العدل في الدنيا".وقالت "رائد لبيب اسم كبير في عالم الفن والفن هو اللي خسر، خسر إنسان موهوب بجد وأخلاق بجد فنان محترم في زمن".وأعلنت نقابة المهن السينمائية أن صلاة الجنازة على المخرج رائد لبيب ستكون بعد صلاة العصر من مسجد السيدة عائشة، وبعدها سيُدفن الفقيد بمدافن الأسرة بالسيدة عائشة.