نيرمين الفقي تكشف عن أسرار الزواج وعمرها الحقيقي وهجرة والدها

نيرمين الفقي

وتصدرت النجمة الجميلة محركات البحث في مصر بعد اللقاء خاصة أنها بدت عفوية وكشفت أسرارًا عن حياتها، إذ أكدت أن عمرها 48 عامًا ووزنها 72 كيلو غراما.



وكشفت الفقي في برنامج معكم مع الإعلامية مني الشاذلي أنها لم تر والدها حتى أصبحت في عامها الـ ١٦، لافتة إلى أن والدها كان مهاجر خارج مصر وتحديدًا بلجيكا، لكنها لم تشعر بعدم وجودة بسبب وجود أكثر من شخص كان بمثابة والدها وأهمهم زوج خالتها التي كان بمثابة أب بكل ما تحمل الكلمة من معنى على حد وصفها.



وتحدثت الفقي خلال الحلقة عن أول وآخر عريس رفضتهما لتجيب قائلةً: "أول عريس كان ابن الجيران ووالدتى رفضته عشان كنت لسه صغيرة، بس هو كان من عائلة محترمة في الإسكندرية، أما آخر عريس رفضته فبعتله ردى في رسالة وقلتله آسفة مش هاقدر ارتبط بيك، ورد قالى ميرسى على ذوقك وأخلاقك وخلاص".



وردت حول زواجها مؤخرًا قائلةً أنها لم تتزوج كما أشيع في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الفترة التي جلست فيها بالمنزل ظهرت شائعات كثيرة عنها.

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وتخوض النجمة نيرمين الفقي السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل هنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وردت حول زواجها مؤخرًا قائلةً أنها لم تتزوج كما أشيع في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الفترة التي جلست فيها بالمنزل ظهرت شائعات كثيرة عنها.

تصدرت الفنانة نيرمين الفقي مؤشرات البحث في جوجل، بعدما أعلنت مؤخرًا أقتربها من الاحتفال بعيد ميلادها الـ50، دون أن تقوم بعمل أي عمليات تجميل تذكر، لتدخل في قائمة الاعلى بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.