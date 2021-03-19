ألمانيا تبحث مأمونية «أسترازينيكا»

تُعقد، اليوم الجمعة، قمة بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا بعد أن اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) أن لقاح أسترزينيكا آمن.وستركز المحادثات على حملة التطعيم داخل ألمانيا- التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب بطء وتيرتها- وإشراك الممارسين العامين في جهود التطعيم.ويعتبر لقاح أسترازينيكا مهما فيما يتعلق بمشاركة الممارسين العامين في جهود التطعيم لأن تخزينه لا يحتاج لدرجات حرارة منخفضة للغاية مثل لقاحات أخرى تنتجها شركات الأدوية الأخرى.ويقول الخبراء إن ألمانيا دخلت الموجة الثالثة من الإصابات، مع تزايد عدد الحالات مرة أخرى- خاصة حالات فيروس كورونا من السلالة البريطانية الأكثر عدوى.