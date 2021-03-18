«التخطيط»: رفع قدرة المحولات الكهربائية وتطوير وحدات صحية بقرى مطروح

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ مشروعات لرفع قدرة المحولات الكهربائية ومشروعات تطوير وحدات صحية وصرف بقرى محافظة مطروح ومن المقرر الانتهاء منها منتصف العام الحالي 2021، في إطار مبادرة «حياة كريمة».وأوضحت وزارة التخطيط أن المشروعات شملت استبدال محول تجمع القرية الأم بمحول ذو قدرة أعلى 100 بمركز قسم الضبعة قرية سيدى شبيب بتكلفة مليونى جنيه، ومشروع خزان لاهوائى لخدمات الصرف الصحى بمركز قسم الضبعة قرية سيدى شيب بتكلفة 7.8 مليون جنيه، وتطوير الوحدة الصحية بمركز قسم الحمام بتكلفة 15.5 مليون جنيه.