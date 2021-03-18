«الإفتاء السعودية»: لقاح كورونا لا يفطر الصائم

أفتى المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم الخميس، أن لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" ليس مفطرًا للصائم.وقال مفتي المملكة ردا على سؤال بهذا الشأن إن لقاح كورونا ليس مفطرًا للصائم، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وبدأت المملكة حملة تطعيم واسعة النطاق للمواطنين والمقيمين لمجابهة فيروس كورونا بعد حصولها على دفعات كبيرة من لقاحات التطعيم.