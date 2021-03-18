بعد وصفه بـ«القاتل».. بوتين يتحدى بايدن بلقاء على الهواء مباشرة

عرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، إجراء محادثات بينهما على الهواء مباشرة، ردا على الاتهامات التي وجهها الأخير له ووصفه بـ"القاتل" وفرض عقوبات على موسكو.وأكد الرئيس الروسي في لقاء مع قناة "روسيا 24" ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أن بايدن سبق أن تقدم بمبادرة لإجراء مكالمة هاتفية معه، وفي المقابل فإنه يقترح عليه مواصلة المناقشات بينهما على الهواء مباشرة دون أي مماطلات.وطالب بوتين نظيره الأمريكي بالالتزام بأن يكون هذا اللقاء صريحا ومباشرة، من أجل مصلحة شعبي البلدين والكثير من الدول عبر العالم.وكانت الخارجية الروسية أكدت أمس رفضها الاتهامات التي وجهها بايدن لبوتين ووصفه بالقاتل وتهديده بفرض عقوبات، فيما قال البيت الأبيض إنه يجري تقييم العلاقات مع روسيا.