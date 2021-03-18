الأمم المتحدة تدعو السلطات الإيرانية للإفراج عن سويدي حالته حرجة

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إيران للإفراج عن سويدي من أصل إيراني حالته حرجة، حسبما أفادت قناة "العربية".ومنعت إيران عن السويد، خلال العام الماضي، الإذن بمقابلة معارض سويدي من أصل إيراني، تبين أنه محتجز في البلد بعد اختفائه.ويأتي ذلك فيما كانت وسائل إعلام إيرانية رسمية تحدثت في نوفمبر الماضي عن اعتقال حبيب شعب، وهو معارض سياسي يعيش في منفاه في السويد.