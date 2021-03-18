محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المحاسب ايهاب عبدالحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة بمناسبة ترقيته وتوليه منصب مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر.حيث أهداه شهادة تقدير نظرًا لما قدمه من أداء متميز وتقديرًا لمجهوداته خلال الفترة السابقة التي عمل بها في أسيوط.وقال محافظ أسيوط إن تكريم اليوم هو تقدير لما قدمه المحاسب ايهاب عبدالحميد من جهد خلال فترة عمله وتفانيه في العمل متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد بجهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر مطالبًا أن يكون هذا التقليد نموذجًا يحتذى به ونموذج للوفاء والتقدير.وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم قروض ومنح للشباب وللمرأة المعيلة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة توفر لهم حماية كريمة وخلق فرص عمل حقيقية وتسهم في القضاء على البطالة.من جانبه أعرب المحاسب ايهاب عبدالحميد عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة الطيبة وحرصه على لقائه بمكتبه وتكريمه الأمر الذي أسعده كثيرًا قبل مغادرته المحافظة لتسلم مهام عمله بمحافظة البحر الأحمر مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بأعضاء المجلس التنفيذي بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة قطاعات العمل المختلفة.