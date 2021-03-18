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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خطوات حجز موعد فى السجل التجارى إلكترونيًا

الخميس 18/مارس/2021 - 04:38 م
السجل التجارى
السجل التجارى
اسماء منصور
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يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات حجز موعد في السجل التجاري، وذلك بعدما أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين خدمة إلكترونية للمواطنين وهي حجز كافة التعاملات الخاصة بالسجل التجاري والعلامات التجارية منذ يونيو الماضي، وذلك في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد ومحاولة تقليل احتكاك المواطنين قدر الإمكان ببعضهم البعض وتخفيفا للضغط على سجلات العمل وتماشيا مع اتجاه الميكنة الحديثة

والهدف الأساسي من خدمة حجز موعد في السجل التجاري، هي تسهيل تأدية خدمة السجل التجاري أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

خطوات حجز موعد في السجل التجاري إلكترونيا

ونعرض لكم في التقرير التالي خطوات حجز موعد في السجل التجاري إلكترونيا
تسجيل الدخول إلى موقع بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا )
وفي حال لم يكن للمواطن حساب بالفعل يجب عليه إنشاء حساب جديد عبر الموقع ويتم ذلك من خلال تسجيل رقم التليفون المحمول، وتخصيص سر وذلك من خلال كلمة ليس لدى حساب
اختيار الخدمة المراد إنجازها إلكترونيا من قائمة الخدمات وهى السجل التجاري
قم الضغط على أيقونة حجز معاملة ويقوم النظام بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيب دخوله.

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خدمات السجل التجاري علي موقع بوابة مصر الرقمية

يتم الحصول على الخدمات التالية إلكترونيًا وهي "الاستدلال، والاستعلام إلكترونيًا والتحقق من عدم الالتباس.
-مستخرج رسمى ”، فى إطار تيسير الحصول على الخدمات
كما أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من العام الجارى 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إليكترونيا.

وطبقا لتصريح أحد المصادر المسئولة في في وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كل قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، وتعزيز الشمول المالي، كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير منطومةً مكاتب السجل بجانب رفع مستوى التدريب لدى العاملين، وتبسيط الإجراءات فى إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.

-خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء في أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة.

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