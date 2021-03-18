خطوات حجز موعد فى السجل التجارى إلكترونيًا

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خدمات السجل التجاري علي موقع بوابة مصر الرقمية

يتم الحصول على الخدمات التالية إلكترونيًا وهي "الاستدلال، والاستعلام إلكترونيًا والتحقق من عدم الالتباس.-مستخرج رسمى ”، فى إطار تيسير الحصول على الخدماتكما أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من العام الجارى 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إليكترونيا.وطبقا لتصريح أحد المصادر المسئولة في في وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كل قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، وتعزيز الشمول المالي، كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير منطومةً مكاتب السجل بجانب رفع مستوى التدريب لدى العاملين، وتبسيط الإجراءات فى إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.-خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء في أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة.