كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

يرغب العديد من المواطنين في معرفة جدول زيادة المرتبات 2021، حيث تستمر عمليات السؤال والاستفسار عبر محركات البحث الشهيرة، خاصة بع أن بدأت زيادات المعلمين مع مرتبات شهر يناير الماضي، وتم صرف البدل للمعلمين بنسبة 50% ليبدأ من 75 جنيهاً وحتى 180، بينما يحصل المعلم الكبير 180 جنيه شهرياً، أما الخبير تم تخصيص زيادته بمبلغ 165 جنيه، ويزيد مرتب المعلم أول "أ" 125، وأخيراً المعلم الأول 100 والمعلم المساعد 75.

جدول زيادة المرتبات 2021

كشف وزير المالية، محمد معيط ، عن تحسين أجور العاملين بالقطاع الصحي، حيث سيتم صرف المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم مع مرتب شهر يناير2021 بمتوسط زيادة شهرية يتراوح من390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630٠ جنيهًا لكبير المعلمين حيث يتم رفع بدل المعلم بنسبة 50 %، وحافز الأداء بنسبة 50%، كما وصلت مكافأة امتحانات النقل25%.





هذه الزيادات بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم، وفقا لما صرح به الوزير، لافتا إلى أنه تمت زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية25 مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذي يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من700 إلى 1225 جنيهًا.





زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة 2021





ويشار إلى أنه خلال الساعات الماضية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.

وأضافت الرئاسة، في بيان لها، إن الرئيس السيسي تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.





وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.





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كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.