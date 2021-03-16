رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:28 م
زيادة المرتبات
زيادة المرتبات
نعمات مدحت
طباعة
يرغب العديد من المواطنين في معرفة جدول زيادة المرتبات 2021، حيث تستمر عمليات السؤال والاستفسار عبر محركات البحث الشهيرة، خاصة بع أن بدأت زيادات المعلمين مع مرتبات شهر يناير الماضي، وتم صرف البدل للمعلمين بنسبة 50% ليبدأ من 75 جنيهاً وحتى 180، بينما يحصل المعلم الكبير 180 جنيه شهرياً، أما الخبير تم تخصيص زيادته  بمبلغ 165 جنيه، ويزيد مرتب المعلم أول "أ" 125، وأخيراً  المعلم الأول 100 والمعلم المساعد 75.

جدول زيادة المرتبات 2021

كشف وزير المالية، محمد معيط ، عن تحسين أجور العاملين بالقطاع الصحي،  حيث سيتم صرف المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم مع مرتب شهر يناير2021 بمتوسط زيادة شهرية يتراوح من390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630٠ جنيهًا لكبير المعلمين حيث يتم رفع بدل المعلم بنسبة 50 %، وحافز الأداء بنسبة 50%، كما وصلت مكافأة امتحانات النقل25%.

هذه الزيادات بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم، وفقا لما صرح به الوزير، لافتا إلى أنه تمت زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية25 مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذي يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من700 إلى 1225 جنيهًا.

زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة 2021


ويشار إلى أنه خلال الساعات الماضية، وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.
وأضافت الرئاسة، في بيان لها، إن الرئيس السيسي تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل


الصور

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«القومي للأجور»: اجتماع مرتقب لحسم زيادة أجور القطاع الخاص

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط بوابة التعليم الأساسي 2021 | استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم

ضبط تنزيل تردد قناة الأهلى الجديد 2021 على النايل سات

حكم صيام شهر شعبان 2021

دراما رمضان ٢٠٢١.. مسلسل موسى محمد رمضان «القصة والأبطال والبوستر»

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«كانت فأل شؤم».. حكاية عبد المنعم إبراهيم مع «سكر هانم»

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

31 مارس إعلان الفائز بجائزة نجيب محفوظ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

يحيى حقى شخصية معرض القاهرة للكتاب 2021

قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة بني سويف

عرض مسرحية «قمر الحواديت» بثقافة دمياط