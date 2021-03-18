الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين اليوم الخميس باعتقالها 7 فلسطينيين والاعتداء بالضرب على آخرين خلال حملات دهم وتفتيش بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من القدس المحتلة، واثنين آخرين من بلدة يعبد في محافظة جنين، ومخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش طالت منازلهم.كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب على أفراد عائلة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين عقب مداهمتها عدة مناطق في بلدة بيت أمر في الخليل.