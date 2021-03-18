الرئيس العراقي: عدد القوات الأجنبية في البلاد لا يتجاوز 2500 عنصر

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن هناك قرارًا بإنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية القتالية في البلاد، كاشفا عن أن الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر.وقال صالح، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية".وأشار إلى أن "هناك خللًا في العلاقة بين بغداد وأربيل، ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس فيه الجميع لمناقشته".ولفت إلى أن "المواطن في البصرة لم يعد راضيًا عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان غير راضٍ عن هذه المنظومة".