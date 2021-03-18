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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر فى مداهمة أمنية بمركز المطرية بالدقهلية

الخميس 18/مارس/2021 - 11:01 ص
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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استشهد اليوم الخميس، أمين شرطة، وأصيب آخر أثناء مداهمة أمنية لضبط مطلوبين أمنيا بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد باستشهاد أمين شرطة وإصابة زميله، والإثنين من قوة شرطة المنزلة، أثناء مشاركتهم فى مداهمة أمنية لضبط مطلوبين أثناء اختبائهم فى منطقة المقابر بمركز المطرية فى محافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام قوة أمنية مشتركة من وحدتى مباحث مركزى المنزلة والمطرية بالتنسيق مع الأمن العام بمداهمة وكر يختبئ فيه اثنين من المطلوبين أمنيا ومسجلين خطر وفور اقتراب القوات من المكان بادرهم المطلوبين بإطلاق أعيرة نارية مما تسبب فى مصرع أمين شرطة وإصابة زميله قبل أن يتمكن المطلوبين من الهروب قبل القبض عليهم وعلى الفور جرى فرض كردون أمنى حول المكان وعلى مداخل ومخارج المدينة وتفتيش السيارات ونشرت الكمائن الثابتة والمتحركة لسرعة ضبط المتهمين قبل تمكنهم من الهروب ومغادرة المكان.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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