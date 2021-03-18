نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات حدائق أكتوبر

أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، زيارة إلى مدينة حدائق أكتوبر، اليوم، بحضور المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.واستهل "ممدوح" زيارته للمدينة بتفقد مشروع 104 عمارة إسكان اجتماعى، الذي يتميز بأنه ذو طابع حديث بديل العشوائيات بمنطقة حديقة الجيزة.وأبدى نائب رئيس الهيئة فرحته بما وصل إليه المشروع من نسب إنجاز متقدمة، حيث من المتوقع إنهاء جميع الأعمال قبيل دخول شهر رمضان المبارك، وما يمثله ذلك من إنجاز كبير من ناحية وقت تنفيذ المشروع كاملا بجميع المرافق والطرق والزراعة.ووجه نائب رئيس الهيئة الشكر لجميع العاملين على تنفيذ المشروع، بدءًا من المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، والنواب والمعاونين ومديري الإدارات المختصة وجميع العاملين بجهاز المدينة والشركات المنفذة.وعقب ذلك، توجه "ممدوح" لتفقد مشروع "صن كابيتال" أو العاصمة السياحية بالمدينة والذي يقام على مساحة 259 فدانًا بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تفقد ما وصل إليه المشروع.وأشاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسب إنجاز الوحدات السكنية والموقع العام.