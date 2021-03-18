«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته

في شهادة كتبها الروائى يوسف إدريس لمجلة "الهلال" عن الكتابة، قال إنه لم يحدث أن بدأ كتابة قصة وعرف كيف ستنتهي.وأضاف إدريس: "الشيء الغريب أو السخيف بالنسبة لي أن الكتابة لم تكن بالنسبة لي مهنة، أبدا، وهي في حالة السيولة، وعمري ما بدأت كتاب قصة وفكرتها كاملة في رأسي".وتابع: "على سبيل المثال فقصة مشوار خطرت لي وأنا أركب الأتوبيس مارا بباب الخلق، فرأيت المحافظة، كنت أعمل دكتور صحة، وتذكرت أن المجانين قبل أن يأتوا إلى يمرون لزاما على المحافظة، ومن هنا ارتبطت فكرة المحافظة بالمجانين بعسكري من الأرياف يريد أن يتنزه بالقاهرة ويحرس واحدة مجنونة من البلد وينقلها على القاهرة، دهشت لمثل هذه الفكرة وعدت إلى البيت".وأكد: "وبمجرد عودتي بدأت أكتب الحوار والشخصيات والمضمون، هكذا كنت أحب أن أكتب، واستمتع باكتشاف المجهول، وأنا أكتب، وكان اكتشافي للتفصيلات يتم في نفس اللحظة التي يكتشف فيها القارئ منحنيات القصة".