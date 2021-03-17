«المتحدة» تطلق برومو «ضل راجل» لياسر جلال

أطلق المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي لمسلسل ضل راجل من بطولة النجم ياسر جلال للعرض خلال رمضان المقبل.وظهر ياسر جلال في أزمة كبيرة بعد تعرض ابنته للاغتصاب ومحاولته إعادة حقها بأي طريقة وسط أجواء من الإثارة.المسلسل بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور اللبنانية والفنانة القديرة إنعام سالوسة ومحمود عبد المغني والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.ومن المقرر عرض المسلسل حصريا على شاسة تليفزيون الحياة خلال رمضان القادم بعد نجاح الفتوة العام الماضي على القناة نفسها.