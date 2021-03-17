عمرو دياب يكشف التوقيت الحقيقي لإصابته بكورونا

هاجم الهضبة عمرو دياب بعض المواقع الإلكترونية التي نشرت أخبار إصابته بكورونا على أنه مصاب حاليًا.وفي تعليق له عبر صفحته على فيسبوك، كتب الهضبة: "انتشر خبر على العديد من المواقع الإلكترونية يفيد بإصابة الفنان عمرو دياب بڤيروس كورونا عكس ما ذكره الفنان في حفله الأخير بأن إصابته كانت في الصيف الماضي".ونشر الهضبة فيديو قال إنه كان من المفترض أن يصور كليب مع المطربة إيرينا التي سجلت الجزء الخاص بها من الأغنية في اليونان وهو سجل الجزء الخاص به في مصر، لكن كورونا حالت دون استكمال ذلك، لأنه أصيب ومازح الجمهور بقوله: " تقريبًا مفيش حد من اللي هنا ما اتصابش".