بايدن: الاستقرار السياسي في أيرلندا الشمالية مهم

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عن دعمه لاتفاق الجمعة العظيمة وقال إن الاستقرار السياسي في أيرلندا الشمالية مهم للغاية.

جاء ذلك في معرض إحيائه ليوم القديس باتريك خلال اجتماع عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن.

وقال مارتن في تصريحاته إنه يتطلع إلى زيارة واشنطن وعبر عن أمله في أن يزور بايدن أيرلندا.