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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة التنسيقية تتقدم بمقترح لتدريب الأئمة المبعوثين للدول الإفريقية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:49 م
نائبة التنسيقية تتقدم
نائبة التنسيقية تتقدم بمقترح لتدريب الأئمة
إسلام نصير
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استقبلت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، وزيرالأوقاف، ووفد من وزراء دول تنزانيا، ونائب مفتى زنجبار، إلى جانب ممثلى دولتى بوركينا فاسو ومالى، وناقشت اللجنة خطة وزارة الأوقاف فيما يخص الشأن الأفريقى.

وقدمت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقترح خاص بضرورة تدريب الائمة المبعوثين للدول الخارجية على ثقافة وطبيعة المجتمعات الأفريقية، نظرا للتباينات الكبيرة فى التركيبة الاجتماعية والعرقية والدينية، مشيرة إلى أن الإلمام بها يساعدهم على أداء مهامهم إلى جانب اقتراح التوسع فى إنشاء المراكز الإسلامية، كما هو الحال فى تنزانيا، وتشجيع الشباب الأفريقي من حفظة القرآن الكريم بتقديم جوائز قيمة لهم.

ويذكر أن لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، استقبلت أمس الثلاثاء، وفد أفريقى من عدة دول خلال اجتماعها بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شمل الوفد الأفريقى حضور مسئولين من وزارات الأوقاف من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتنزانيا وعدد من الدول الأخرى.

وقال مسئول من دولة بوركينا فاسو، إن مصر تمثل منارة الإسلام الوسطى لكافة الدول الأفريقية، مؤكدا أن بلاده تلقت داعما كبيرا من مصر فى عدة مجالات، وأن بلاده تريد المزيد من الدعم وخصوصا فى القطاع الدينى من أجل مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف فى أفريقيا عموما، وفى بلاده بشكل خاص.

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