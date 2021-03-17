العثور على جثة فتاة مقتولة بدائري الطالبية

تكثف مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة مقتولة على الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الطالبية.وتلقى مأمور قسم شرطة الطالبية بلاغًا بالعثور على جثة فتاة بالطريق الدائري، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «هناء م»، في العقد الثاني من عمرها، وترتدي كامل ملابسها، كما تم العثور على بطاقة الرقم القومي الخاص بها، وبعض المتعلقات الشخصية.وبالفحص تبين إصابتها بآلة حادة في الرأس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة.وكلفت المباحث بالتوصل إلى أسرة المجني عليها، واستدعائهم لاستلام الجثة ودفنها وسؤالهم حول الواقعة، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجناة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.