بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

كشفت الحكومة البريطانية عن خطط لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن المصانع والعمليات الصناعية الأخرى بمقدار الثلثين في غضون 15 عاما القادمة.وتأتي "استراتيجية تقليص الكربون الناتج عن الصناعة" التي جرى نشرها اليوم الأربعاء في إطار طموح المملكة المتحدة للتخلص بشكل فعال من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2050.وخصصت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية أكثر من مليار جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) لمشاريع يمكن أن تساعد في خفض الانبعاثات في المستشفيات والمدارس وكذلك في المصانع، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.