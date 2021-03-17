رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2021 للموظفين والعاملين بالدولة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
طباعة
يبحث المواطنون في الوقت الراهن عن جدول صرف مرتبات شهر مارس 2021، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين في القطاع الحكومي بالتزامن مع بداية النصف الثاني من الشهر الجاري.

وتصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي وموقع جوجل، جدول صرف مرتبات شهر مارس 2021، بالتزامن مع اقتراب موعد صرف المرتبات الشهرية للقطاع الحكومي، حيث تم توزيع القطاعات والمؤسسات الحكومية على ثلاثة مجموعات زمنية لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي والحد من الزحام ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بين المواطنين.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2021

وتم وضع جدول صرف مرتبات شهر مارس 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

حددت وزارة المالية المجموعة الأولى من جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 لموظفي الدولة في 26 وزارة ومؤسسة وهيئة لتبدأ يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، وتضم: -

كل من الجهات التابعة لهذه الوزارات:-

(مصالح، وهيئات عامة خدمية، والطرق والنقل، والقوى العاملة اقتصادية، والتموين والتجارة، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي،، والإسكان والمرافق).

وتضم (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني،، ومجلس النواب).

أما المجموعة الثانية لصرف مرتبات شهر مارس 2021، تضم في المجموعة الثانية لصرف مرتبات شهر مارس 2021 العاملين في 17 وزارة وهيئة، بداية من يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري وهم:-

وزارات (التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، والجامعات بمختلف المحافظات).

كما تضم المجموعة الثانية لصرف المرتبات للعاملين بـ(القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

أرقام ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وعن المجموعة الثالثة والأخيرة يوم الخميس 25 مارس ستصرف مرتبات للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى:-

(وزارات التربية والتعليم، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية،، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات).

كما تضم المجموعة الثالثة لصرف الرواتب العاملين في كل من (مشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء)، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

نتيجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في جنوب السودان واليمن


الصور

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

الوزراء يوافق للمالية على التحول الرقمى في منظومة مرتبات ومستحقات موظفي الدولة

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

رابط العداد الكودي| المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

أهم روايات ثروت أباظة في ذكرى وفاته

الحاج على: إعداد برنامج ثقافى للاحتفاء بـ«حقي» و«عكاشة» و«عبد الصبور»

«الأعلى للثقافة» يحتفى بالعلاقات المصرية - الفيتامية

غدًا.. حفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية بقصر بشتاك