أرقام ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

أرقام الخط الساخن للإسكان الاجتماعي

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

3 - يتم شراء كراسة الشروط من المنافذ المتاحة.

4 - يجب ان تكون من ذات المحافظة التي يتم فيها تقديم طلب الحصول على شقة.

