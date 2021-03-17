أرقام ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي
الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:25 م
تزداد عمليات البحث في الفترة الحالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت على مؤشر جوجل من قبل المواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي عن أرقام ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.
حيث شهدت محركات البحث العالمي "جوجل" والسوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، عن أرقام ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، لمحدودي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان.
وتنشر "الدستور" أرقام ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، للتعرف على موقف حجز الوحدات السكنية أونلاين التي طرحتها الوزارة في عدد من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات.
1 - الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي من هنــــــــــا
2 - اختيار الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.
3 - كتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة.
4 - الضغط على تسجيل الدخول.
2 - يجب الا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 69 عامًا.
حيث شهدت محركات البحث العالمي "جوجل" والسوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، عن أرقام ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، لمحدودي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان.
وتنشر "الدستور" أرقام ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، للتعرف على موقف حجز الوحدات السكنية أونلاين التي طرحتها الوزارة في عدد من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات.
رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القوميالخطوة الاولي
1 - الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي من هنــــــــــا
2 - اختيار الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.
3 - كتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة.
4 - الضغط على تسجيل الدخول.
أرقام الخط الساخن للإسكان الاجتماعيهناك أرقام ايضا يمكن من خلالها الاستعلام بشكل فوري بالاستعانة بالرقم القومي للايضاح لصاحب طلب الحصول على شقة لمعرفة تفاصيل قبول الطلب من عدمه عن طريق الخط الساخن لوزارة الإسكان: - ( 188 - 5777 ).
شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي1 - يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2 - يجب الا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 69 عامًا.
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3 - يتم شراء كراسة الشروط من المنافذ المتاحة.
4 - يجب ان تكون من ذات المحافظة التي يتم فيها تقديم طلب الحصول على شقة.
4 - يجب ان تكون من ذات المحافظة التي يتم فيها تقديم طلب الحصول على شقة.