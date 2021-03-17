ولايات أمريكية أخرى تنضم لدعوى تتهم جوجل بالاحتكار

قال المدعي العام لولاية تكساس إن أربع ولايات أخرى انضمت إلى دعوى قضائية رفعتها تكساس وولايات أخرى على شركة جوجل تتهمها فيها بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار لتعزيز هيمنتها الحالية في مجال الإعلان.وقال المدعي كين باكستون إن ولايات ألاسكا وفلوريدا ومونتانا ونيفادا وبويرتوريكو انضمت للدعوى المرفوعة في ديسمبر.وبذلك يبلغ عدد المشاركين في الدعوى 15 ولاية ومنطقة، والدعوى واحدة من ثلاث دعاوى رفعتها الحكومة الاتحادية أو ولايات على جوجل في العام الماضي.