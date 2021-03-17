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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عائلة فريد شوقي في ضيافة عمرو الليثي بـ«واحد من الناس» السبت

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:22 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» واحتفالية بمناسبة عيد الأم يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء السبت المقبل عائلة وحش الشاشة الفنان فريد شوقى، حيث يستضيف زوجته السيدة سهير ترك وابنتيه الفنانة رانيا وعبير، كما تشدو المطربة نهى حافظ بأجمل أغانى عيد الأم.

وتتناول الحلقة طقوس العائلة في الاحتفال بعيد الأم، وأدق تفاصيل حياة وحش الشاشة العائلية، والحديث عن فريد شوقى الزوج والأب وكواليس وأسرار تذاع لأول مرة.

يذاع برنامج «واحد من الناس» السبت المقبل الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة.

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