البرلمان يفرض 4 التزامات جديدة على حائزي أراضي الاستصلاح

فرض مجلس النواب، عدد من الالتزامات الجديدة على حائزي أراضي الاستصلاح الزراعي، في إطار قانون الموارد المائية الجديد الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالي.وفرض القانون على المنتفعين بتلك الأراضي تطهير الأبار المائية وصيانتها حفظها في حالة جيدة طبقًا لشروط الترخيص، كما يلتزمون بإجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام، في الموعد الذي تعيِّنه له وطبقًا للمواصفات التي تقررها، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقة المرخص له.كما ألزم القانون أصحاب التراخيص بتمكين الوزارة من التفتيش على العين المرخص بها في أى وقت، وعدم إجراء أي تعديلات للعمل إلا بعد موافقة الوزارة.وأوضح القانون أنه في حال تعدد المرخص لهم، يكون جميعهم متضامنون في الالتزامات والمسئولية التعاقدية.