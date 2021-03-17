ضحايا «توربيني شبرا»: اغتصبنا تحت تهديد السلاح

استمعت نيابة شبرا الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال المجني عليهم في اتهام عاطل بهتك عرضهم والتحرش بهم، مؤكدين أن المتهم اغتصبهم تحت تهديد السلاح.وأضاف الضحايا أنهم تركوا منازلهم ويعشون في الشارع وبالتعرف على المتهم طلب منهم العمل معه مقابل توفير مسكن لهم ثم تحرش بهم.كانت نيابة شبرا الجزئية أمرت بحبس متهم باغتصاب 3 أطفال من بائعي المناديل بدائرة القسم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء المجني عليهم للاستمتاع لأقوالهم، وعرض الأطفال الثلاثة على الطب الشرعي.وتبين من التحقيقات أن المتهم، وشهرته «توتا»، استقطب الأطفال الثلاثة 8 سنوات، و10 سنوات، و14 سنة من ميدان رمسيس بعد عثوره عليهم دون أهل ويبتون في الشارع، ثم استخدمهم في بيع المناديل مقابل المبيت داخل غرفة أعدها لهم، ثم يقوم بأخذ ما يجمعونه يوميا ويتعدى جنسيا عليهم في الليل.وتم تحرير محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة قرارها السابق.