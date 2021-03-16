«التنظيم والإدارة»: تدشين سجل أداء وظيفي للعاملين بالدولة

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تفاصيل وضوابط تدشين سجل أداء وظيفي للعاملين بالدول، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.أوضح الجهاز، وفقًا لفيديوجراف نشره عبر موقعه الرسمى، أن سجل الأداء إما أن يكون إلكتروني أو ورقى يسجل فيه الرئيس المباشر الإيجابيات والسلبيات الخاصة بأداء الموظف، وأى مخالفات ممكن يكون ارتكبها والإجراءات التى تمت حيالها.أضاف أن إعداد سجل الأداء يتم وفق قرار وزير التخطيط رقم 63 لسنة 2019 ضمن الدليل الارشادى لنظام تقويم الأداء، ويستعين به الرئيس المباشر عند إعداد تقارير تقويم الأداء وفى الوقت نفسه يكون أساس للبت فى التظلمات المقدمة من قبل الموظفين من نتائج التقييمات.