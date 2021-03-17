مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-3-2021

مواعيد القطارات اليوم 17-3-2021

مواعيد قطارات (وجه بحري) إسكندرية



مواعيد قطارات الوجه القبلي (الصعيد)

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه القبلي من القاهرة والعكس

مواعيد القطارات المميزة



قطار رقم 930 مكيفيبدأ قيامه من محطة الإسكندرية الساعة 20:10، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 23:30.قطار رقم 28 مميزيقوم القطار في الساعة 20:20، ويصل القاهرة في الساعة 12:30.قطار رقم 920 مكيفينطلق القطار في الساعة 20:45، وينهي رحلته في طنطا الساعة 22:40.قطار رقم 518 مكيف ومميزيبدأ في التحرك من الإسكندرية الساعة 21:15، ويصل محطته النهائية طنطا الساعة 23:00.قطار رقم 1204 مميزيقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:25، وينهي رحلته في طنطا الساعة 23:30.قطار رقم 934 VIPيتحرك من الإسكندرية الساعة 22:00، ويصل القاهرة الساعة 12:45.قطار رقم 971 مكيفيقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 13:40.قطار رقم 991 مكيفيقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30، ويصل القاهرة الساعة 14:15.قطار رقم 987 مكيفيتحرك من الأقصر الساعة 4:30، ويصل القاهرة الساعة 15:40.قطار رقم 159 مميزيتحرك من الأقصر الساعة 6:00، ويصل القاهرة الساعة 18:20.قطار رقم 891 مكيفيقوم من سوهاج الساعة 11:00، ويصل القاهرة الساعة 17:40.قطار رقم 157 مميزيبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30، ويصل القاهرة الساعة 19:05.قطار رقم 981 مكيفيقوم من أسوان الساعة 5:30، ويصل القاهرة الساعة 19:40.قطار رقم 167 مميزيقوم من سوهاج الساعة 13:30، ويصل المنيا الساعة 17:55.قطار رقم 1917 ينطلق من القاهرة الساعة 16:35، ويصل المنصورة الساعة 19:10.قطار رقم 1970 مكيف إسبانييقوم بورسعيد الساعة 5:00، ويصل القاهرة الساعة 8:55.قطار رقم 1971 مكيف أسبانييتحرك من القاهرة الساعة 16:25، ويصل بورسعيد الساعة 16:25.قطار رقم 277 مطوريبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.قطار رقم 291 مطوريقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل الزقازيق بتمام الساعة 18:45.