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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-3-2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:33 ص
جريدة الدستور
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يقدم «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة مواعيد القطارات، اليوم 17-3-2021، نظرًا للبحث المستمر عن التوقيتات لمختلف القطارات لموظفي الدولة والطلبه والطالبات فتعد هي الوسيله الوحيده للتنقل بشكل مستقيم، وفي السطور القادمة نقدم لكم مختلف التوقيتات بمختلف القطارات.

مواعيد القطارات اليوم 17-3-2021


مواعيد قطارات (وجه بحري) إسكندرية
قطار رقم 930 مكيف
يبدأ قيامه من محطة الإسكندرية الساعة 20:10، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 23:30.

قطار رقم 28 مميز
يقوم القطار في الساعة 20:20، ويصل القاهرة في الساعة 12:30.

قطار رقم 920 مكيف
ينطلق القطار في الساعة 20:45، وينهي رحلته في طنطا الساعة 22:40.

قطار رقم 518 مكيف ومميز
يبدأ في التحرك من الإسكندرية الساعة 21:15، ويصل محطته النهائية طنطا الساعة 23:00.

قطار رقم 1204 مميز
يقوم القطار من الإسكندرية الساعة 21:25، وينهي رحلته في طنطا الساعة 23:30.

قطار رقم 934 VIP
يتحرك من الإسكندرية الساعة 22:00، ويصل القاهرة الساعة 12:45.

مواعيد قطارات الوجه القبلي (الصعيد)


قطار رقم 971 مكيف
يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف
يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30، ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف
يتحرك من الأقصر الساعة 4:30، ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز
يتحرك من الأقصر الساعة 6:00، ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف
يقوم من سوهاج الساعة 11:00، ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز
يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30، ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف
يقوم من أسوان الساعة 5:30، ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز
يقوم من سوهاج الساعة 13:30، ويصل المنيا الساعة 17:55.

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه القبلي من القاهرة والعكس


مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 1917 ينطلق من القاهرة الساعة 16:35، ويصل المنصورة الساعة 19:10.

قطار رقم 1970 مكيف إسباني
يقوم بورسعيد الساعة 5:00، ويصل القاهرة الساعة 8:55.

قطار رقم 1971 مكيف أسباني
يتحرك من القاهرة الساعة 16:25، ويصل بورسعيد الساعة 16:25.

قطار رقم 277 مطور
يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.

قطار رقم 291 مطور
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل الزقازيق بتمام الساعة 18:45.

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قطار رقم 1916 فرنساوي
يقوم من المنصورة الساعة 8:30، ويصل القاهرة الساعة 11:00.

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