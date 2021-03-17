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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 17-3-2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:09 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 17-3-2021، ويتضمن التقرير كافة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات في السوق المصرفي، داخل البنك الأهلي المصري "الحكومي"، وبنك مصر "الحكومي"، وهي "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الأسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي".

ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، بشكل يومي، الذي تمثل اهتمام للقارىء المصري والعربي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 17-3-2021


نستعرض لكم كافة أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، وفقًا لأخر التحديثات اليومية بحسب السعر المصرفي، ولديكم التفاصيل:

سعر الدولار الأمريكي اليوم

بلغ الدولار الأمريكي، اليوم، في البنك الأهلى المصري، عند الشراء 15.64 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.74 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سجل سعر اليورو الأوروبى، اليوم، عند الشراء 18.585 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 18.8109 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي، اليوم، عند الشراء 48.9132 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 52.1313 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي، اليوم، عند الشراء 4.143 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.1967 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم


لديكم كافة التفاصيل عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في بنك مصر "الحكومي"، ولديكم التفاصيل:

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، عند الشراء 21.6833 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 22.0423 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل الدولار الأمريكي، اليوم، عند الشراء 15.64 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.74 جنيه مصري.

قد يهمك.. سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2356 جنيه مصري، وبلغ سعر الريال عند البيع 4.2854 جنيه مصري.

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