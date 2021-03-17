أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 17-3-2021

قد يهمك.. سعر الدينار الكويتي اليوم



سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2356 جنيه مصري، وبلغ سعر الريال عند البيع 4.2854 جنيه مصري.