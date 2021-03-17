أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 17-3-2021
الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:09 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 17-3-2021، ويتضمن التقرير كافة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات في السوق المصرفي، داخل البنك الأهلي المصري "الحكومي"، وبنك مصر "الحكومي"، وهي "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الأسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي".
ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، بشكل يومي، الذي تمثل اهتمام للقارىء المصري والعربي.
نستعرض لكم كافة أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، وفقًا لأخر التحديثات اليومية بحسب السعر المصرفي، ولديكم التفاصيل:
لديكم كافة التفاصيل عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في بنك مصر "الحكومي"، ولديكم التفاصيل:
ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، بشكل يومي، الذي تمثل اهتمام للقارىء المصري والعربي.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 17-3-2021
نستعرض لكم كافة أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، وفقًا لأخر التحديثات اليومية بحسب السعر المصرفي، ولديكم التفاصيل:
سعر الدولار الأمريكي اليومبلغ الدولار الأمريكي، اليوم، في البنك الأهلى المصري، عند الشراء 15.64 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.74 جنيه مصري.
سعر اليورو الأوروبي اليومسجل سعر اليورو الأوروبى، اليوم، عند الشراء 18.585 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 18.8109 جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتي اليوموصل سعر الدينار الكويتي، اليوم، عند الشراء 48.9132 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 52.1313 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي اليومسجل الريال السعودي، اليوم، عند الشراء 4.143 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.1967 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم
لديكم كافة التفاصيل عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في بنك مصر "الحكومي"، ولديكم التفاصيل:
سعر الجنيه الإسترليني اليومسجل الجنيه الإسترليني، اليوم، عند الشراء 21.6833 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 22.0423 جنيه مصري.
سعر الدولار الأمريكي اليومسجل الدولار الأمريكي، اليوم، عند الشراء 15.64 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.74 جنيه مصري.
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