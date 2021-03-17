سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-3-2021

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7 - سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.89 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.23 جنيه.