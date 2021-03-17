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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-3-2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:53 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال يوميًا عن سعر الدينار الكويتي، لذلك يرصد لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-3-2021.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-3-2021 في البنوك المصرية

1 - سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وتداول سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.82 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.17 جنيه.

2 - سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.91 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.

3 - سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.92 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.03 جنيه.

4 - سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

وسجل سعر الدينار الكويتي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.81 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.18 جنيه.

5 - سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

تداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.04 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.15 جنيه.

6 - سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.54 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.18 جنيه.

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7 - سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.89 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.23 جنيه.

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