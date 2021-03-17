سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-3-2021
الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:53 ص
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال يوميًا عن سعر الدينار الكويتي، لذلك يرصد لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-3-2021.
سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-3-2021 في البنوك المصرية
1 - سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريوتداول سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.82 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.17 جنيه.
2 - سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.91 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.
3 - سعر الدينار الكويتي في بنك مصروشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.92 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.03 جنيه.
4 - سعر الدينار الكويتي في قناة السويسوسجل سعر الدينار الكويتي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.81 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.18 جنيه.
5 - سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندريةتداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.04 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.15 جنيه.
6 - سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلاميوسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.54 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ نحو 52.18 جنيه.
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