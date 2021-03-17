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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-3-2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:51 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
هبه محمد
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يعرض لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-3-2021.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-3-2021 في البنوك المصرية

1 - سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.20 جنيه.

2 - سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وتداول سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.19 جنيه.

3 - سعر الريال السعودي في بنك مصر

وشهد سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.19 جنيه.

4 - سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.23 جنيه.

5 - سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.20 جنيه.

6 - سعر الريال السعودي في قناة السويس

وتداول سعر الريال السعودي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.20 جنيه.

7 - سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.20 جنيه.

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8 - سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

وشهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.20 جنيه.

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