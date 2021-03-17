سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-3-2021
الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:51 ص
هبه محمدطباعة
يعرض لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-3-2021.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-3-2021 في البنوك المصرية
1 - سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصريوبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.20 جنيه.
2 - سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصريوتداول سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.19 جنيه.
3 - سعر الريال السعودي في بنك مصروشهد سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.19 جنيه.
4 - سعر الريال السعودي في بنك البركةوسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.23 جنيه.
5 - سعر الريال السعودي في بنك الإسكندريةوبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.20 جنيه.
6 - سعر الريال السعودي في قناة السويسوتداول سعر الريال السعودي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.20 جنيه.
7 - سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلاميوسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.20 جنيه.
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