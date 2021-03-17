سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-3-2021

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8 - سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

وشهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما البيع فبلغ 4.20 جنيه.