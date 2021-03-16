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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على إمساكية رمضان 2021 صيام أول يوم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:28 م
إمساكية رمضان
إمساكية رمضان
نعمات مدحت
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تصدرت إمساكية رمضان 2021 صيام أول يوم، مؤشرات البحث خلال الساعات الحالية، من جانب المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، مع قرب موعد شهر رمضان، حيث يستعد المواطنين لاستقبال الشهر، ويقومون بعملية تنظيم مواعيد أعمالهم خلال الشهر، حيث تغلق معظم المهن، وتزدهر مهن أخرى خلال الشهر الكريم.

إمساكية رمضان 2021 صيام أول يوم

يتبقى على شهر رمضان ما يقرب من 27 يومًا، حيث ينتظره المسلمون حول العالم سنويا، حيث تغلق فيه أبواب النيران، وتغلل فيه الشياطين، شهر أوله رحمه ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فيه ليلة خير من ألف شهر، وبه نزل القرآن الكريم.

ويشار إلى أن الحسابات الفلكية، كشفت أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل، وطبقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا،  والتي تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام، فيكون أخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان، هو أطول أيام الشهر المعظم من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 15 ساعة صوم و35 دقيقة.

إمساكية أول يوم في رمضان


وبحسب الإمساكية أيضا أن أول أيام رمضان الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان، هو أقصر أيام الشهر المعظم حيث تكون عدد ساعات الصيام  تصل في هذا اليوم  إلى 14 ساعة، و41 دقيقة، حيث يؤذن لصلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، والسحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30.

إمساكية ثاني أيام رمضان


وأما عن اليوم الثاني، الذي يسأل عنه الكثير من المواطنين، ويشغل محركات البحث أيضا، فإن مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، والسحور1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30.

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