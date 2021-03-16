رئيس كفر الدوار يتابع استعدادات «معرض الزهور» في البحيرة

تابع اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار الاستعدادات الخاصة بمعرض الزهور، والمقرر إقامته بالتزامن مع أعياد الربيع، بداية من الأسبوع المقبل بمكتبة مصر العامة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.وأكد «مرزوق» أنه سيتم زيادة المعروضات وتنوعها، حيث سيتضمن أنواع مختلفة من الزهور والأشجار للبيع بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالأسواق، بمنتجات مشتل الوحدة المحلية بجانب بعض الجهات المشاركة، لضمان تنوع المعروضات وخروج المعرض بالشكل المطلوب.وأوضح رئيس المدينة أن المعرض بجانب عملية البيع للزهور، سوف يتضمن بعض الأنشطة الأخرى، ولاسيما زيارات مدرسية لتلاميذ مدارس المدينة والمركز والمصالح الحكومية.