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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نقل النواب»: الرئيس السيسى حامل هموم الوطن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:53 م
السيسى
السيسى
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات وحل المشكلات التي يعانى منها المواطنين.

وطالب النائب وحيد قرقر، باتخاذ ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسوة لكل مسئول، حيث يبذل جهودا ضخمة، ويشارك بتوجيهاته في كل المحاور والقطاعات، ويشارك بمعلومات في كافة الموضوعات بشكل أكبر من المسئول المختص، ما يؤكد دراسته الجيدة لهذه الملفات.

وتابع: "الرئيس السيسى حامل هموم الوطن، ومسئول عن ١١٠ مليون، ورغم ذلك يقوم بدراسة دقيقة لكل الملفات، وهو ما يتطلب الاستفادة منه واتخاذه أسوة، وأتمنى أننا كدولة ننفذ الخطط الموضوعة والمتفق عليها، لكن للأسف نرث إرث ثقيل عبر التاريخ، بأن مع كل تغيير محافظ، يتم تغيير الخطط والمشروعات التي تم البدء فيها، وهو ما يجب تغييره".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات احاطة مقدمة من النائب عمر وطنى، بشأن سوء حالة مزلقانات الشرابية وعددها 4 مزلقانات، وكذلك عدم إنشاء نفق مزلقان أبو خليفة في دائرة الشرابية، بالرغم من موافقة الهيئة، وذلك بحضور نائب محافظ القاهرة وممثلين لوزارة المالية والتخطيط والسكة الحديد.

واستعرض النائب عمر وطنى، مشكلات ومعوقات عدم إنشاء نفق مزلقان أبو خليفة في الشرابية، مشيرا إلى معاناته عبر عدة سنوات، لتنفيذ المشروع إلا أنه فشل في ذلك رغم الحصول على بعض الموافقات، وكذلك استعرض الحالة السيئة التي تعانى منها عدد ٤ مزلقانات بمنطقة الشرابية.

وشهد الاجتماع، توجيه انتقادات حادة من جانب النواب، للحكومة بسبب تضارب حديث المسئولين، بشأن تلك المشكلات، حيث وصف النواب، ردود المسئولين، بأنها تدل على عدم التنسيق.

ومن جانبه؛ قال النائب وحيد قرقر، للأسف نجد كل جهة تلقى بالمشكلة على الجهة الأخرى لتبرأ ذمتها منها، وهو أمر نتمنى القضاء عليه ليكون هناك تنسيق، فنحن نعانى من أفكار عقيمة، وما زلنا ندفع الفاتورة مع غياب المحليات سواء في الفصل التشريعى السابق أو الحالي.

ودعا الحكومة، بالاهتمام بطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، قائلا: "لازم نشكر النائب على طلب الإحاطة، لأنه بيعمل جرس إنذار للحكومة في مختلف القطاعات والوزارات".

وأوصت اللجنة، الحكومة بإعداد برنامج زمنى لتطوير المزلقانات الأربعة في الشرابية، وإفادة اللجنة بذلك، وكذلك أوصت بمخاطبة كل من محافظة القاهرة والهيئة القومية للسكة الحديد، لوزارة التخطيط، لتوفير المبلغ المطلوب لإنشاء المزلقان.

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