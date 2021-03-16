التخطيط: 68 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة

قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن توجيهات الرئاسة بزيادة الأجور والمعاشات سيستفيد منها أكثر من 15 مليون شخص بصفة مباشرة وحوالى 60 مليون مواطن بشكل غير مباشر من أسرهم أى ما يتخطى نصف تعداد المصريين بتكلفة إجمالية قدرها 68 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن منظومة أجور موظفى الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة تضاعفت على إثرها الأجور بنسبة 100% خلال عامين، لترتفع من 1200 جنيه عام 2019 وصولًا إلى 2400 جنيه خلال العام الحالى.وأوضح مسئول التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الزيادة المرتقبة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو المقبل تزامنًا مع بدء العمل بموازنة العام المالى القادم 2021-2022 والتى ستسهم فى تحسن مستوى دخول ومعيشة الأسر المصرية بشكل كبير والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التى تحملتها فى أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادى وجائحة كورونا، خاصة وأن الزيادة جاءت بنسب تفوق التوقعات سواء فيما يخص المرتبات أو المعاشات لاسيما وأن معدل التضخم السنوى لعام 2020 كان قد سجل 5% وبالتالى فإن العلاوات مفترض أن تدور حول نفس النسبة مع مستويات التضخم فى ظل إتجاه معظم دول العالم لاتخاذ إجراءات تقشفية تزامنًا مع الأزمة الصحية العالمية، إلا أن توجيهات الرئيس السيسي كانت بزيادة العلاوات للموظفين من 12% لـ 13% والمعاشات لـ 13% بدلًا من 5% بعد ربطها بمستويات التضخم.وأكد "زهران"، أن مصر لن تواجه أزمة فى توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل الزيادة المرتقبة نتيجة الزيادة المتحققه فى إيرادات الدولة والتى ستوجه بصفة أساسية للتوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية، موضحًا أن الإيرادات العامة سجلت نمو بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الحالى 2020-2021 منها 9.9% زيادة فى الإيرادات الضريبية، واستقرار الديون الخارجية عند 37% وهو أقل من هامش الأمان الذى يترواح بين 40-50% رغم ضغوط كورونا، كما أنه من المستهدف فى الموازنة الجديدة خفض العجز الكلى 6.6% وتحقيق فائض أولى في الناتج المحلى الإجمالى 1.5%.وأضاف أن توقيت الإعلان عن حزمة القرارات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى إشارة جيدة حول أداء الاقتصاد المصرى وصلابته فى ظل جائحة كورونا وما فرضته من ضغوط مالية ويمثل انعكاس للانضباط في السياسات المالية والنقدية والتناغم فيما بينهم، متابعًا: لقد بدأ المواطن المصرى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى ومحدودى الدخل أصحاب النصيب الأكبر من مبادرات الحماية الإجتماعية سواء فيما يتعلق بالأجور والدعم العينى والنقدى بمختلف أنواعه.