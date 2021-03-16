باكستان تعرب عن رغبتها في تعزيز العلاقات مع بنجلاديش

أعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي، الثلاثاء، عن تقدير بلاده الشديد لعلاقاتها مع دولة بنجلاديش، ورغبة باكستان في توسيع نطاق التعاون باستخدام الآليات الثنائية القائمة.جاء ذلك خلال لقاء علوي مع المفوض السامي الباكستاني لدى بنجلاديش عمران أحمد صديقي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.وشدد علوي على ضرورة تحسين العلاقات التجارية والثقافية مع بنجلاديش وتعزيز المشاورات السياسية على مستوى وزراء الخارجية واللجنة الاقتصادية المشتركة.وطالب الرئيس الباكستاني المفوض السامي بالعمل على تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات التجارية والتعاون بين الشركات والاتصالات بين الشعبين من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين.وحث علوي على تعزيز التبادلات الثقافية والسياسية الثنائية وكذلك زيادة التعاون في مجال الرياضة لتدعيم التعاون بين الجانبين.