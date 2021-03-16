جدل حول استخدام لقاح «أسترازينيكا» لمواجهة كورونا

تسبب لقاح أسترازينيكا الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، في جدل كبير بعدما تم وقف استخدامه من قبل دولة أيرلندا، حيث أوصت لجنة التحصين الاستشارية الوطنية بضرورة تعليق استخدامه، لحين التأكد من سلامته.ووفقًا لموقع health"" الطبي لم تكن ايرلندا وحدها من وقفت استخدام هذا اللقاح فتنضم إليها دولة هولندا، والدنمارك والنرويج لما أثبت من آثار سلبية ضارة على كل من يتناوله، فعاملين بالنرويج يتلقون العلاج لما يعانون منه من حدوث نزيف وجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.فيما قالت وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد اللقاح أكثر من مخاطره ولا يزال يتم استخدامه في العديد من الدول الأخرى، بينما ردت الشركة المنتجة بأن هناك 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم يظهر إلا 15 حالة فقط تعاني من تجلط الأوردة العميقة و22 حالة انسداد رئوي وهذا يعتبر أقل بكثير مما كان متوقعًا أن يحدث بشكل طبيعي.لذا يثير إلى الآن هذا اللقاح البريطاني الجدل حول وقف واستمرار استخدامه ومدى وجود حالات تسبب هذا اللقاح في سوء حالاتها الصحية.