منير مكرم يشارك في جنازة عادل هاشم (صور)

حرص الفنان منير مكرم على حضور تشييع چثمان الفنان الراحل عادل هاشم من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر، بحضور أسرة الفنان الراحل.توفى ليلة أمس الإثنين الفنان القدير عادل هاشم عن عمر يناهز الـ82 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.وكان المغفور له عادل هاشم من مواليد 19 فبراير 1939 من أبناء حي السيدة زينب، والتحق بالمدرسة السعيدية وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وكان له العديد من أعمال السينما والتليفزيون والمسرح، كما أنه تولى عدد من المناصب في هيئة المسرح.من أهم أعماله مسلسل رأفت الهجان، ناصر 56، حرب إيطاليا، بلية ودماغه العالية، سكة الهلالي، شارع محمد علي.