وزير لبنانى: 52 حاوية مواد خطرة موجودة فى مرفأ بيروت

كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، ميشال نجار، اليوم الثلاثاء، عن وجود 52 حاوية للمواد الخطرة في مرفأ بيروت.وقال "نجار"، بعد اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم للبحث في أوضاع مرفأ بيروت، إن الرئيس عون أعطى توجيهاته لإزالة أي مواد تشكل خطرًا.وأضاف أنه تقدم بطلب للحصول على موافقة استثنائية لتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية إزالة المستوعبات الخطرة الموجودة في المرفأ.وأعلن عن أن عملية توضيب هذه الحاويات الـ52 بدأت "منذ أكثر من شهر، ونحن ما زلنا نتقاذف الكرة من مكان إلى آخر، لأن التمويل لهذه العملية لم يؤمن بعد، ولذلك ما زالت المستوعبات موجودة في المرفأ".