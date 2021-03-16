قبرص تعلق استخدام لقاح «أسترازينيكا» حتى الخميس

قررت قبرص تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا حتى بعد غد الخميس الموافق 18 مارس.وذكرت وزارة الصحة القبرصية - في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (سي إن إيه) القبرصية في نسختها الالكترونية - أنه تم تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا حتى بعد غد، في انتظار تقرير لجنة تقييم المخاطر المعنية بسلامة الدواء التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية والتي تحقق في تعرض عدد من متلقي اللقاح لتجلط في الدم.وأكدت الوزارة أن المواعيد المقررة للتلقيح باستخدام لقاحي "موديرنا" و"فايزر باينوتيك" ستُنَفذ على النحو المخطط لها.