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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تطلق حملة فحص كورونا للعاملين وأصحاب الشركات الأجانب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:49 م
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أطلقت عاصمة كوريا الجنوبية "سول" حملة فحص لفيروس (كورونا) تستغرق أسبوعين وتستهدف العمال وأصحاب الأعمال التجارية الأجانب.

وأعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، أن حملة الفحص - التي تركز على الأجانب فقط - من المقرر أن تبدأ في مدينة سول غدًا الأربعاء على أن تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري، في خطوة تحاكي حملة مشابهة على مقاطعة كيونغ كي أثارت مزاعم عن رهاب واستهداف الأجانب في البلاد.

وسيشمل الفحص في المقام الأول العمال الأجانب، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال المحليين الذين يوظفون أجنبيًا واحدًا على الأقل.. كما تستهدف العمال الأجانب غير الموثقين، حيث تعهدت السلطات بعدم الإبلاغ عنهم لعدم امتلاكهم الأوراق اللازمة للبقاء في البلاد.

وحذر المركز من أنه في حالة إخفاق الأشخاص المؤهلين في الحضور للاختبار، فسوف يخضعون "لإجراءات إدارية" مثل فرض غرامات عليهم وغير ذلك.

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