«جرعة الموت».. «الدواء» يقتل شابًا داخل مصحة نفسية بالصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة شاب لقي مصرعه داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الأمراض النفسية، بعدما تم إعطائه جرعة زائدة من أحد المهدئات، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.وكشفت التحقيقات، أن أحد الأشخاص "ممرض"، أدار منزله كمصحة لعلاج الأمراض النفسية، وأنه استقبل الشاب المتوفى لعلاجه، ووضعه تحت الملاحظة، ووضع له برنامج علاجي غير مطابق لبروتوكول التعامل مع الحالات المشابهة لحالاته، ما أسفر عن وفاته.تلقى قسم شرطة الصف، بلاغًا من عامل يفيد وفاة ابنه داخل مصحة لعلاج الأمراض النفسية بالصف، وبالانتقال تم العثور على جثة شاب في العقد الثالث.وتبين أن المصحة كائنة داخل منزل غير مرخصة ويديرها ممرض، كما تبين أن المتوفي أصيب بحالة هياج وأعطاه الممرض المسؤول عن حالته أدوية مهدئة فتوفي جراء ذلك.