رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
"السيسى" يعرب عن أمنياته بتحقيق الهدف المنشود من الحوار الوطني الفلسطيني

عالم

النمسا: 7 من كل 10 مهاجرين فى الاتحاد الأوروبي لم يتم منحهم اللجوء

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:40 م
ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج
ا ش ا
طباعة
كشف ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا عن أن سبعة من كل عشرة أشخاص من الذين لم يتم منحهم وضع اللجوء في الاتحاد الأوروبي ما زالوا يقيمون في أوروبا بسبب عوامل إنسانية وقانونية تحول دون إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ووصف وزير الخارجية - في تصريحات اليوم الثلاثاء - أن هذا الوضع غير السليم يقوض مصداقية نظام اللجوء الأوروبي بأكمله، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات موحدة تسهل عودة المهاجرين الذين تم رفض قبول لجوئهم.

وقال شالينبرج أنه تشاور أمس عبر الإنترنت مع وزراء خارجية وداخلية الاتحاد الأوروبي حول موضوع الهجرة، مشيرا إلى اتفاق الوزراء على ضرورة وجود مبادرة لتعزيز الشراكة في ملف الهجرة بالتعاون مع بلدان المنشأ وبلدان العبور للمهاجرين الذين يأتون إلى أوروبا.

وقال وزير الخارجية أنه أجرى لاحقا مباحثات ثنائية مع وزير الداخلية كارل نيهامر حول آليات زيادة كفاءة الجوانب الخارجية والداخلية لسياسة الهجرة الأوروبية.

كما شدد الوزير على ضرورة زيادة كفاءة الاتحاد الأوروبي فى حسم قبول المهاجرين أو ترحيلهم حيث ان هناك الالاف من القضايا المعلقة فى هذا الصدد.. وطالب الوزير الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في مكافحة أسباب الهروب في بلدان المنشأ وتعزيز الاندماج المستدام للاجئين في البلدان المضيفة في أوروبا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

«كانت نيتي ألمس جسمها بس».. نص اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

الصور

image description

محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي «محطة مصر» احتفالا بيوم الشهيد

image description

احتفالا بيوم الشهيد..عرض مسرحية «محطة مصر» بثقاقة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء

image description

جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن أدوية بحي شرق

الأكثر قراءة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

إلهام الجمال: «الست زكى» متتالية قصصية عن والدتي

القمحاوي ومرسال والعبسي بالقوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

إطلاق ومناقشة كتاب «رحلة كامل التلمساني» بأتيليه القاهرة

دار الكتب والوثائق تنظم ندوة حول «الأم وتنظيم الأسرة»