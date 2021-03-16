بكين ستصدر تأشيرات لبعض الأجانب الذين أخذوا لقاحًا صينيًا

تتجه الصين نحو تخفيف القيود للدخول إلى أراضيها على مواطني دول معينة بما في ذلك الولايات المتحدة، شرط أن يكونوا قد تلقوا لقاحًا صينيًا.لتفادي عودة ظهور فيروس كورونا، أغلقت الصين حدودها أمام غالبية الأجانب لمدة عام وتمكنت منذ ذلك الحين من القضاء على الوباء الذي ظهر لديها في نهاية 2019.وأعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة في بيان الاثنين أنها ستبدأ في معالجة طلبات الحصول على تأشيرة من "المتقدمين الذين تلقوا لقاحًا صينيًا ضد كوفيد-19" في حين لا يتوافر أي لقاح صيني في الولايات المتحدة بعد.ينطبق استئناف إصدار التأشيرات على تأشيرات العمل ورحلات العمل و"الأسباب الإنسانية" مثل لم شمل العائلات.وقال البيان الصحافي إن الإجراء ينطبق على المتقدمين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح أو جرعة واحدة فقط قبل 14 يومًا على الأقل من طلب التأشيرة.ومع ذلك، سيظل على المسافرين الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد وصولهم إلى الأراضي الصينية.