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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:00 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين في القطاع الحكومي بالتزامن مع بداية النصف الثاني من الشهر الجاري، واقتراب موعد صرف المرتبات الشهرية للقطاع الحكومي، حيث تم توزيع القطاعات والمؤسسات الحكومية على ثلاثة مجموعات زمنية لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي والحد من الزحام ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بين المواطنين.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

وحددت وزارة المالية المجموعة الأولى من جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 لموظفي الدولة في 26 وزارة ومؤسسة وهيئة لتبدأ يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، وتضم: -

وزارة (الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني الاتصالات، القوى العاملة، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الإنتاج الحربي، الهجرة، قطاع الأعمال العام، الآثار، ، البيئة، السياحة، والبترول).

كما تضم المجموعة الأولى لصرف مرتبات شهر مارس كل من الجهات التابعة لهذه الوزارات:-

(مصالح، وهيئات عامة خدمية، والطرق والنقل، والقوى العاملة اقتصادية، والتموين والتجارة، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، ، والإسكان والمرافق).

كما تضم (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، ، ومجلس النواب).

المجموعة الثانية لصرف مرتبات شهر مارس 2021

وتضم في المجموعة الثانية لصرف مرتبات شهر مارس 2021 العاملين في 17 وزارة وهيئة، بداية من يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري وهم:-

وزارات (التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة ، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، والجامعات بمختلف المحافظات).

كما تضم المجموعة الثانية لصرف المرتبات للعاملين بـ(القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

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المجموعة الثالثة

وعن المجموعة الثالثة والأخيرة يوم الخميس 25 مارس ستصرف مرتبات للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى:-

(وزارات التربية والتعليم، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، ، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات).

كما تضم المجموعة الثالثة لصرف الرواتب العاملين في كل من (مشيخة الأزهر الشريف،  ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء)، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.

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