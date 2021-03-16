«الوفد» يطلق «شتاء دافئ» بالغربية لدعم الأسر الأكثر احتياجا

أطلق حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، حملة "شتاء دافئ 2021" برعاية المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، مساعد رئيس الوفد للتخطيط الاستراتيجي، في قرى ومدن محافظة الغربية، وزعت امساعدات عينية عبارة عن بطاطين على مستوى المحافظة في القرى والمدن دعما لأهالي الغربية ومساندتهم ولوقايتهم من برودة الشتاء.وقال المهندس حازم الجندي، إنه مع حلول فصل الشتاء تم إطلاق حملة "شتاء دافئ 2021" من خلال توزيع المواد العينية على الأسر المستحقة على مستوى محافظة الغربية من بطاطين للتدفئة، وأنها تأتي في إطار المسئولية المجتمعية لحزب الوفد تجاه المواطنين وخاصة للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحملة تدعم أهداف "بيت الأمة" في ترسيخ مفاهيم العمل الإنساني والخيري، موجهًا الشكر والعرفان والتقدير لكل أعضاء اللجان الفرعية لحزب الوفد في قرى ومدن محافظة الغربية الذين ساهموا وتحملوا مع فريق عمل المبادرة أعباء النقل والتوزيع على المواطنين لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.ولفت الجندي إلى أن هذه الحملة ليست الأولى فقد سبقها حملات أخرى في مجالات مختلفة هدفها دعم المواطنين ومساعدتهم، مشيرا إلى أنها لن تكون الأخيرة أيضا إيمانا منه ومن حزب الوفد بأهمية الدور المجتمعي للأحزاب ونواب الشعب في تقديم يد العون لجموع المصريين.على جانب آخر عبر الأهالى عن امتنانهم وعميق شكرهم إلى حزب الوفد والقائمين على حملة "شتاء دافئ"، مؤكدين على أهمية هذه الحملة في إغاثتهم ويد مد العون لهم وحمايتهم من برد الشتاء.